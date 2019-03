Reparació jurídica a les famílies de vuit palamosins afusellats

La consellera de Justícia, Ester Capella, va lliurar ahir a Palamós els documents que acrediten la nul·litat de les sentències de mort de vuit veïns del municipi afusellats pel règim del dictador Francisco Franco. L'acte es fa en compliment de la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat l'any 2017.



Alcaldes afusellats

A Palamós, hi ha documentats un total de 165 persones que van ser represaliades pels tribunals franquistes, una vintena de les quals van ser sentenciades a mort i executades. L'acte d'entrega d'ahir es va fer als familiars de vuit palamosins sentenciats a mort durant la dictadura. El document de la institució catalana s'entrega amb prèvia sol·licitud i declara il·legals les sentències i resolucions dictades per causes polítiques a Catalunya entre l'abril de 1938 i el desembre de 1978.

Entre els certificats reparatoris hi ha Josep Fàbrega i Dídac Garrell, dos exalcaldes de Palamós que van ser afusellats el 12 d'agost de 1939 al cementiri de Girona.