Retiren del Ter bidets, cascs, pneumàtics i una cinquantena de bosses de deixalles

Un centenar de voluntaris van retirar diumenge tota mena de deixalles del Ter en una neteja en el tram de Colomers a Verges que van realitzar en caiacs i a peu.

Pilotes, extintors, bidons, bidets, barques inflables, dues cadiretes infantils de cotxe, vuit pneumàtics, quatre cascs de motorista, pufs, cadires de plàstic i joguines són alguns dels objectes més voluminosos que es van retirar durant la jornada de neteja organitzada per Kayak del Ter. S'amuntegaven al costat d'una cinquantena de bosses d'escombraries.

La convocatòria va aplegar 97 voluntaris que es van sumar a la iniciativa. Després de donar-los les indicacions van començar la baixa per aquest tram del riu on cada any s'organitzen neteges.

El responsable de Kayak del Ter, Roger Duran, organitzador de la neteja, ha constatat que es van trobar moltes més deixalles que en anteriors edicions. Els participants no van poder retirar tota la brutícia que es van trobar i està previst portar a terme altres neteges al llarg de l'any.

L'objectiu és intentar mantenir net el riu, evitar que les deixalles contaminin les aigües i arribin al mar.

L'activitat està organitzada per Kayak del Ter que disposa de caiacs i canoes per baixar pel Ter. Es va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Colomers, l'AMPA de l'escola de Sant Jordi Desvalls, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci del Ter.