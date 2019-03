Col·loquen trampes per a vespes asiàtiques a Santa Cristina d'Aro

El municipi de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) ha col·locat diverses trampes per a vespes asiàtiques repartides per diferents punts, tant al nucli urbà com a les urbanitzacions. Des de fa anys, l'Ajuntament ja disposa d'un equip especial per eliminar els nius d'aquesta espècie al municipi i es seguirà fent com a complement d'aquesta nova acció. Les trampes formen part d'una prova pilot que es basa en "captar el nombre màxim de reines de les vespes asiàtiques per evitar que facin niu". Les trampes consisteixen en una ampolla de plàstic amb un líquid d'origen natural que atrau els animals, que d'aquesta manera es queden dins de l'ampolla.

Les trampes s'han començat a col·locar aquest mes de març, coincidint amb l'època en què les reines desperten de la hivernació i surten a formar el niu primari, tot i que a partir de l'estiu es convertirà en el niu secundari. Aquesta primera construcció té una desena de cel·les envoltades per una cúpula de paper.

Les cel·les serviran d'embrió per a les primeres obreres, que sortiran al maig i seran les responsables de construir la nova colònia. El niu secundari que construeixen les obreres té molta més capacitat, ja que sol acollir entre 1.200 i 1.700 animals. Els nius de vespes asiàtiques secundaris solen fer uns 60 cm de diàmetre.

Les trampes que ha elaborat l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament tenen un líquid especial per atraure específicament les vespes asiàtiques reines. Utilitzen extractes d'aromes alimentaris i àcid acètic. S'han escollit aquestes substàncies per tal que les abelles de la mel no es confonguin i també caiguin a la trampa i, d'aquesta manera, ser més selectius en la captura.

Les brigades de retirada de nius de vespa asiàtica de Santa Cristina d'Aro van arribar a eliminar una desena de nius durant el 2018. La vespa asiàtica va arribar a l'Alt Empordà el 2012 i es tracta d'una espècie depredadora que està afectant greument la supervivència d'abelles i altres insectes autòctons.