L´investigat per l´escarni a Llarena a Mont-ras diu al jutjat que exercia el seu dret a la llibertat d´expressió

El veí de Palafrugell investigat per participar en un escarni al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena a les portes del restaurant de Mont-ras on sopava el juliol del 2018 ha defensat aquest dimarts al jutjat que estava exercint el seu dret a la llibertat d'expressió i de protesta. El jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà investiga l'activista per incitació a l'odi i atemptat a l'autoritat. Uns delictes que el seu advocat considera "desproporcionats". "Ningú va agredir ningú i no pot ser un delicte d'odi perquè és per protegir minories", ha apuntat la defensa que creu que la investigació és "absurda". Per això, anuncia que demanarà l'arxiu del cas. Una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar suport a l'activista.