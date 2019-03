La Bisbal d'Empordà denuncia un funcionari per quedar-se 3.000 euros de taxes i impostos

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha denunciat un funcionari de recaptació perquè s'hauria quedat els diners que els ciutadans li donaven en metàl·lic a l'hora de pagar els impostos i taxes municipals. La denúncia va ser presentada dimarts per malversació de patrimoni públic i falsedat documental.

A més, el consistori li ha obert un expedient disciplinari. Tot i això, el treballador ja ha tornat tots els diners que s'hauria quedat. Segons l'Ajuntament, el treballador hauria agafat uns 3.000 euros des de 2017. El cas ha sortit a la llum després que alguns ciutadans rebessin una notificació a casa per impagament de rebuts i taxes, tot i que ells ja havien abonat les quantitats corresponents en metàl·lic a l'Ajuntament.



Problemes a la zona blava

«Lamentem que es produeixin aquests fets però entenem que l'Ajuntament ha d'actuar amb responsabilitat i que hem fet el que havíem de fer», explica l'alcalde de la Bisbal, Lluís Sais. Sais apunta que hi ha pagaments de veïns no van ser ingressats en els comptes de l'Ajuntament.

Per altra banda, la formació de l'oposició CiU va alertar ahir de la desaparició de 4.026 euros més de la recaptació de la zona blava segons els registres de les màquines després de la denúncia del consistori a la Fiscalia pel desfalc de 51.000 euros de la mateixa zona. El darrer cas –de més de 4.000 euros– ha estat confirmat pel consistori tot i que no ha l'ha xifrat encara. Segons el regidor de CiU, Xavier Dilmé, la xifra suposaria el 15% del total i correspondria a la recaptació de l'aparcament de pagament des de l'octubre en què destaquen els 2.539 euros del mes de gener.

Dilmé va criticar en el ple ordinari de dimarts els fets i va sol·licitar més informació a l'equip de govern. Per altra banda, també va preguntar perquè no es va encarregar un peritatge sobre el funcionament de les màquines a l'empresa fabricant abans de presentar la denúncia a l'octubre. En aquest sentit, va precisar, no es pot saber quan han començat a fallar.

Per la seva banda, l'alcalde desvincula el nou desfalc de la investigació que va començar a l'octubre i l'atribueix a un problema de les màquines de recaptació. «Estem esperant més informació per part dels fabricants de les màquines perquè ens diguin l'origen del problema», apunta Sais.