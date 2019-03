CiU de la Bisbal reclama que se cessi la regidora d'Hisenda

El partit de l'oposició CiU de la Bisbal d'Empordà ha demanat avui en un comunicat el cessament de la regidora d'Hisenda, Carme Vall, després de conèixer que el consistori havia interposat una altra denúncia per un nou cas de presumpte furt de diners públics per part d'un treballador. La formació també ha anunciat que posarà els fets en coneixement de la Sindicatura de Comptes i en demanarà la seva intervenció.

La petició arriba després que es conegués que l'Ajuntament va denunciar dimarts un funcionari de recaptació per malversació de patrimoni públic i falsedat documental perquè s'hauria quedat 3.000 euros que els ciutadans li havien donat en metàl·lic per pagar impostos i taxes municipals durant el període 2017-2018. A més, el consistori li hauria obert un expedient disciplinari i l'hauria reubicat. Tal com va informar l'Ajuntament, els diners ja haurien estat retornats però el procés judicial continua obert. El cas va sortir a la llum després que alguns ciutadans rebessin una notificació a casa per impagament de rebuts i taxes que ells ja havien abonat en metàl·lic.

Les mesures del partit de l'oposició CiU, apunta el comunicat, són per «posar ordre en aquest desgavell que afecta la credibilitat del conjunt del nostre Ajuntament com a institució pública al servei dels ciutadans i ciutadanes de la Bisbal».



Peticions de l'oposició

La regidora d'Hisenda, Carme Vall, reconeix que hi ha problemes i que s'estan arreglant. «Nosaltres hem actuat com havíem d'actuar quan s'ha detectat una irregularitat s'ha fet el seguiment i s'ha portat en mans de la justícia». En aquest sentit, assegura que ja s'han pres mesures contra el treballador i ara s'ha d'esperar el resultat de la investigació i la resposta de la justícia.

La formació de CiU només disposa d'un regidor, Xavier Dilmé, i la resta de partits de l'oposició, el PSC i Compromís per la Bisbal (CxLB), en tenen quatre i tres, respectivament, no demanen el cesament de la regidora. Aquests darrers apunten als problemes que hi ha hagut a l'àrea recentment i sol·liciten mesures.

Així, el cap de partit del PSC de la Bisbal, Oscar Aparicio, explica que, en relació als fets, el partit va demanar que es cobrís de forma urgent la plaça de tresorer amb habilitat nacional i que el 2013 es va crear la plaça. A més, que es finalitzés amb la situació que la Interventora Municipal té concedida per l'Ajuntament la possibilitat d'acumulació de tasques amb el Consell Comarcal del Gironès. «Per desgràcia no s'han fet cas i l'àrea se'n ressent».

El líder de CxLB, Xevi Font, també insisteix que l'«àrea de recaptació necessita una reestructuració i una reorganització interna de funcions amb un organigrama clar i, a més, una interventora que hi estigui a jornada completa».