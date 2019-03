Denuncien robatoris i actes vandàlics contra ambulàncies a la Tallada d´Empordà

Uns desconeguts van robar i van malmetre material de l'associació de voluntaris DYA a la Tallada d'Empordà. Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts va ser denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal que actualment està investigant els fets.

"Ens han agafat motxilles medicalitzades, documentació i material molt car", explica el president de DYA a Girona, Àngel Galán. A banda, explica, els desconeguts van forçar la porta d'entrada i van posar sucre dins els dipòsits de combustible per malmetre els motors. Després de la denúncia, l'entitat ha hagut de canviar els panys i portar dues ambulàncies a reparar a un garatge especialitzat de Figueres. "Ara esperem els resultats de la investigació", apunta Galán.

L'entitat de voluntaris realitza tasques de suport en transport sanitari, emergències i plans d'autoprotecció en esdeveniments. La delegació de Girona es va constituir oficialment el 1994 i els seus fundadors varen situar la primera seu a Verges on ha actuat com a delegació provincial. El centre de treball de l'oficina es troba al municipi de la Tallada d'Empordà on han ocorregut els fets.