Detenen un conductor per esquivar un control a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va detenir dimecres un conductor que intentava esquivar un control al carrer Palamós. L'home de 41 anys i nacionalitat espanyola, conduïa sense carnet, sense cinturó, sense assegurança i sense haver passat la ITV. De fet, mai ha estat en disposició del carnet de conduir. A més, mentre circulava, anava parlant pel mòbil. Quan va ser aturat, va donar positiu en consum d'alcohol, amb una taxa d'alcoholèmia de 0,55. El vehicle que conduïa era propietat d'una altra persona.

Durant la detenció els agents van poder comprovar també que l'home estava en cerca i captura pel Jutjat de La Bisbal, per no comparèixer a declarar per un altre delicte. El detingut va passar ahir a disposició judicial del Jutjat de La Bisbal.