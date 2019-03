Salut obre un expedient sancionador a l´hospital de Palamós per la mort d´una pacient

El Departament de Salut ha proposat obrir un expedient sancionador a l'hospital de Palamós (Baix Empordà) per les "presumptes irregularitats" en l'assistència prestada a la pacient de 84 anys que el passat 15 de novembre va morir després d'esperar set hores a urgències. En una resposta parlamentària, la consellera Alba Vergés subratlla que aquell dia l'hospital va viure una situació de "màxima afluència" de malalts que va fer que el temps mig d'espera passés dels 60-80 minuts habituals a més de cinc hores. Vergés també destaca que la "saturació" del centre és "poc freqüent" però que, com a conseqüència de la mort de la pacient, l'hospital ha revisat el protocol d'actuació per fer "noves avaluacions i prioritzacions" dels malalts en casos de demores en l'atenció.