Arrestat per set imprudències al volant a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va detenir dimecres un home de 41 anys que va intentar saltar-se un control rutinari al carrer Palamós.

El conductor, a més, circulava sense permís, sense el cinturó de seguretat i parlant pel mòbil. Aleshores els agents van demanar-li que sortís del cotxe per sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu. En concret, va donar un resultat de 0,55 mil·ligrams per litre d'aire expirat.

Durant la comprovació de la documentació, els policies van veure que el cotxe no era del conductor i que no havia passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) ni tenia assegurança per circular.



Més delictes

No només això, i és que sobre el detingut pesava una ordre de detenció per part del jutjat de la Bisbal d'Empordà, on va haver de declarar per tots els fets aquest dijous. Va ser durant la detenció que els agents de la Policia Local van poder comprovar que, efectivament, l'home estava en cerca i captura pel jutjat de la Bisbal, per no comparèixer a declarar per un altre delicte.