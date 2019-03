Salut sanciona l'hospital de Palamós per la mort de la pacient que va estar set hores esperant

El Departament de Salut proposa obrir un expedient sancionador a l'hospital de Palamós per les «presumptes irregularitats» en l'assistència prestada a la pacient de 84 anys que el passat 15 de novembre va morir després d'esperar set hores a Urgències. La sanció, de la qual no es coneix la quantia, la va comunicar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, en una resposta parlamentària a dos diputats de Catalunya En Comú Podem.

En aquest sentit, la consellera constata que el dia que van succeir els fets l'hospital va viure una situació de «màxima afluència» de pacients que va fer que el temps mitjà d'espera passés dels 60-80 minuts habituals a més de cinc hores. Vergés també destaca que la «saturació» del centre és «poc freqüent» i que es concentra especialment en períodes d'estiu i en epidèmies gripals.

Per altra banda, assegura Vergés, a conseqüència de la mort de la pacient s'ha revisat i s'ha actualitzat el protocol d'actuació per poder realitzar noves avaluacions i prioritzacions dels pacients en casos de demores en l'atenció, així com la creació d'alertes del temps de demora. Segons informa el Departament, algunes de les mesures que es van proposar a l'hospital són: millorar el triatge d'urgències, que hi hagi una segona revalorització un cop el pacient estigui al box d'urgències i augmentar la coordinació interna.

Després del cas, Salut també va obrir un expedient informatiu per investigar els fets. En aquest procés es constata que el mateix centre hospitalari va reconèixer en un comunicat que el temps d'espera en aquell moment va ser «superior al normal» i que, durant les hores que l'anciana va estar al box d'Urgències, hauria calgut fer-li una «reavaluació mèdica» que no es va fer.



Una dona de 84 anys

El cas va passar el 15 de novembre a la tarda, quan la pacient va ingressar al centre perquè patia còlics i vòmits. La família va denunciar que no se li va donar l'atenció que calia i que va morir després d'estar set hores esperant.

Segons concreta Vergés, el servei d'urgències disposa d'un infermer dedicat al triatge de les urgències que classifica els pacients en funció del nivell d'urgència i determina si passa a la sala d'espera de l'àrea ambulatòria o a la sala d'espera del circuit intern, on pot ingressar directament a un box. «Una vegada al box és valorat en funció del nivell de triatge i priorització per l'equip assistencial», apunta.

Arran de la mort de la pacient, Salut afirma que l'hospital ha revisat els protocols d'actuació a Urgències per fer «noves avaluacions i prioritzacions dels pacients en casos de demores» així com crear «alertes» del temps de demora. Aquesta actualització del protocol preveu, doncs, la reavaluació continuada dels malalts un cop fet el triatge inicial.



Altres centres hospitalaris

En aquell moment, l'hospital de Palamós va negar cap negligència i assegurava que encara que s'hagués atès abans la pacient «probablement» també hauria mort tenint en compte les patologies prèvies que patia. A la resposta parlamentària d'ahir, la consellera concreta que el servei d'urgències té un circuit ambulatori per atendre pacients de grau 4-5 i de pediatria i el circuit intern, amb 14 boxs individuals i un de crítics. El temps de permanència a Urgències és inferior a les 4 hores en el 79,2% dels casos, d'entre 4 i 12 hores en el 16,8 i superior a les 12 hores en el 3,3%. Només el 0,8% dels malalts estan fins a 24 hores al servei. Uns valors que, al·lega el Departament, estan «dins dels estàndards» dels hospitals de Catalunya. En general, l'hospital de Palamós atén cada any unes 65.000 urgències, un 40% corresponen a nivells 1-2-3 i el 60%, a nivells 4-5.