Els 30 dies «més saludables» del Baix Empordà

El proper 7 d'abril tots els països de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) commemoraran el Dia Mundial de la Salut i no faltaran les preguntes de per a què serveixen els dies mundials. En aquest sentit, tothom trobarà diferents respostes, però al Baix Empordà trobaran també un compendi d'activitats organitzades al llarg de 30 dies sobre la temàtica amb motiu de la jornada.

Així, la campanya A l'abril, cuida't amb salut! se celebra per quart any consecutiu al Baix Empordà per promoure estils de vida saludables i està organitzada pels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) que gestiona, entre altres, l'hospital de Palamós i altres centres de salut de la comarca. Tot i així, la jornada mundial es remunta al 1948, quan els països participants a la Primera Assemblea Mundial de la Salut van proposar fixar la commemoració al dia 7 d'abril, coincidint amb la fundació de l'OMS. Des d'aquell moment, es va oficialitzar el Dia Mundial de la Salut, que se celebra des del 1950.

Per altra banda, l'abril és també el mes del Dia Mundial de l'Activitat Física -el 6 d'abril- i el del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball -el 28 d'abril. Un seguit de coincidències que han determinat l'organització d'activitats obertes a la ciutadania i als professionals per mantenir una vida activa i saludable amb l'objectiu de prevenir problemes de salut a la comarca.

En aquest sentit, els esdeveniments es fan a diferents municipis, són gratuïts i es poden consultar al web del SSIBE. El dissabte 6 d'abril a les 9 del matí, per exemple, es farà una sortida amb bicicleta de 20 quilòmetres per camins i pistes amb sortida i arribada al CAP de Torroella. Una altra activitat destacada serà la del diumenge 7 d'abril al matí a Palamós, on es farà una marxa terapèutica per a persones amb mobilitat reduïda i una marxa llarga, ambdues pel passeig. Aquesta darrera estarà organitzada amb la col·laboració de l'organització palamosina RunWomanRun.

«Com més gent faci esport, millor», explica la presidenta de RunWomanRun,Judit Hidalgo, «estem molt contents que el SSIBE hagi confiat en nosaltres perquè creiem que és molt interessant promoure la salut en persones que normalment no fan esport. Centrada en la població menys esportista, la jornada està organitzada conjuntament amb l'hospital de Palamós i hi poden participar pacients i la gent del poble. La primera activitat consistirà en una marxa per dins l'aigua amb els peus i la segona, més llarga, incorporarà estiraments i exercicis per fer servir el mobiliari d'esport urbà. «Estem molt contents de les marxes terapèutiques que s'inicien per primer cop aquest any i mantenir la resta d'activitats», assegura la presidenta de la Comissió de Prevenció de Salut del SSIBE, Esther Vilert.



«Promocionar la salut»

Altres activitats seran: el dijous 18 d'abril, a les 7 de la tarda, una pujada nocturna als Àngels a la Bisbal d'Empordà; el 24 d'abril a la tarda, una xerrada sobre dieta sana, al·lèrgies i intoleràncies a la Casa Pastors de Torroella de Montgrí, i el 26 d'abril a dos quarts de sis de la tarda, una excursió al castell del Montgrí. Les dues darreres activitats estaran organitzades en el marc de la fira l'Empordà, Cuina i Salut. Per finalitzar el mes, el 29 d'abril a les 3 de la tarda es farà una caminada saludable amb sortida i arribada al CAP de Palamós. Les activitats no tenen cap cost, només cal inscripció i a l'avituallament s'oferirà fruita i beguda. Al mateix temps, durant l'abril el SSIBE també organitzarà esdeveniments relacionats amb la temàtica per als professionals dels centres, entre els quals destaquen les sessions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, les classes de ioga o una visita a la Cooperativa de La Fageda de Santa Pau.