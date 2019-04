L'alcalde de la Bisbal d'Empordà afirma que la querella per l'1-O és «política»

L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais (ERC), ha afirmat que la querella interposada per la fiscalia per la seva actuació l'1-O és "política" i defensa que no ha comès cap delicte. Sais és el primer alcalde de les comarques gironines citat a declarar al jutjat per prevaricació i desobediència arran de denúncies de la fiscalia. A la sortida, ha detallat que ha decidit no respondre a les preguntes de l'acusació pública i només ha contestat al seu advocat. L'alcalde sosté que va signar el decret de suport al referèndum abans que li notifiquessin la suspensió del Tribunal Constitucional i que tampoc és responsable de l'obertura dels col·legis electorals. Un centenar de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar-li suport.