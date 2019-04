Desallotgen un bloc amb 25 pisos ocupats a Calonge

La Policia Local de Calonge i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimarts un edifici del poble on hi havia 25 pisos ocupats. L'operatiu s'ha fet a instància de l'Ajuntament, després que diversos informes –sobretot, de les companyies de llum i aigua- alertessin que hi havia un "risc imminent" arran de les connexions fraudulentes que s'havien fet per disposar dels serveis. Entre els qui havien entrat als diferents habitatges, hi ha onze famílies amb fills menors d'edat. Des de l'Ajuntament de Calonge expliquen que serveis socials els està atenent per intentar trobar sortida a la seva situació. D'entrada, allò que es farà serà buscar-los un allotjament provisional (en algun hostal, hotel o pensió).

El bloc ocupat es va aixecar ara fa pocs anys però el constructor, arran de la crisi, va aturar l'obra quan ja estava pràcticament enllestida. Es troba situat al centre de Calonge, molt a prop de l'Ajuntament. En concret, a la cantonada entre els carrers Enric Roure i La Sala.

El desallotjament de l'edifici s'ha fet entre les nou i les onze del matí. L'han dut a terme agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra a instància de l'Ajuntament (en aquest cas, no l'havia ordenat cap jutge). Dels 28 pisos que té aquest bloc, n'hi havia 25 que s'havien anat ocupant gradualment.



"Un risc imminent"

El consistori ha decidit desallotjar el bloc després que diferents informes alertessin que hi havia "un risc imminent" per als qui l'ocupaven arran de les connexions fraudulentes que s'havien fet per disposar de llum i aigua. Entre d'altres, aquests informes els havien emès tant els mateixos serveis tècnics municipals com les companyies de gas i aigua.

Segons informen fonts municipals, entre els qui havien ocupat l'edifici hi ha onze famílies amb fills menors d'edat. L'Ajuntament de Calonge ha explicat que se'ls està atenent des de serveis socials per buscar-los alguna alternativa. D'entrada, se'ls buscarà un allotjament provisional (en algun hostal, hotel o pensió) i després se'ls intentarà gestionar una opció més estable en funció de les seves possibilitats.

En paral·lel, el consistori també atendrà aquells altres ocupants del bloc que s'adrecin a serveis socials (tot i que alguns, després del desallotjament, han decidit marxar).



Accessos tapiats i seguretat

L'Ajuntament de Calonge explica que el bloc és propietat d'un inversor privat, i que ha estat el consistori qui ha tirat endavant el desallotjament "de manera subsidiària" després de rebre els diferents informes. Durant l'operatiu, els agents han tancat la zona amb un cordó policial.

Ara, després que aquells qui l'ocupaven ja l'hagin abandonat, s'estan tapiant els diferents accessos i –segons precisa l'Ajuntament- la propietat hi posarà vigilància privada.

Aquest no és el primer cop que el municipi viu un desallotjament de tot un bloc ocupat. Al juny del 2017, hi va haver un fort desplegament policial per desallotjar un altre edifici, en aquest cas situat a Sant Antoni. El bloc portava més de dos anys ocupat i, fins i tot, una màfia havia arribat a vendre claus dels pisos de manera il·legal.

Dels 54 habitatges que tenia el bloc, situat al número 20 de l'avinguda Catalunya, n'hi havia 34 d'ocupats. Durant l'operatiu, els Mossos i la Policia Local van fer fora 21 de les famílies i van tallar la llum i l'aigua als altres habitatges que, en el moment del desallotjament, encara estaven ocupats. A més, es van tapiar les portes i, un cop els agents van ser fora, es va posar vigilància privada.