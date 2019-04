Lluís Sais acusa la Fiscalia d´interposar-li una querella «política»

L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, va afirmar ahir que la querella interposada per la Fiscalia per la seva actuació l'1-O és «política» i va defensar que no hi ha delicte. Sais és el primer alcalde de les comarques gironines citat a declarar al jutjat per prevaricació i desobediència arran de denúncies de la Fiscalia.

Sais no va respondre a les preguntes de l'acusació pública i sí al seu advocat. L'alcalde, a més, va sostenir que va signar el decret de suport al referèndum abans que li notifiquessin la suspensió del Tribunal Constitucional i que tampoc és responsable de l'obertura dels col·legis electorals. Per altra banda, un centenar de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per mostrar el suport al batlle.

La Fiscalia va obrir diligències d'investigació contra set alcaldes de les comarques gironines per suposats delictes de prevaricació, desobediència i malversació de diners públics. L'acusació pública ha arxivat la majoria de les investigacions però ha presentat querella criminal contra dos dels alcaldes: el de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, i el de Castelló d'Empúries, Salvi Güell. Tots dos d'ERC.

En aquest sentit, el Jutjat d'Instrucció 3 de la Bisbal d'Empordà va citar a declarar Sais ahir com a investigat per delictes de prevaricació i desobediència acompanyat del seu advocat, Joan Cañada.



«Política de repressió»

«La jutgessa m'ha preguntat si contestaria a tothom i li he dit que em negava a respondre a la Fiscalia perquè entenc que és una querella política sense cap fonament jurídic», va apuntar Sais a la sortida del jutjat.

Segons l'alcalde, la declaració al jutjat va encaminada a «desacreditar i desmuntar el relat» dels dos delictes pels quals l'investiguen. En relació amb el suposat delicte de prevaricació, Lluís Sais va subratllar que el decret de suport a l'1-O que va signar no havia rebut la notificació del Tribunal Constitucional que el suspenia.

A més, també va criticar que, a l'hora de veure indicis del delicte de desobediència, la Fiscalia s'escudi en l'afirmació que els alcaldes «són responsables últims dels locals municipals» que van fer de col·legis electorals l'1-O. «Tancar i obrir locals no és la meva feina», va dir Sais.

Sais no s'explica per què la Fiscalia ha arxivat la majoria de les diligències d'investigació però ha presentat querella contra ell i Salvi Güell. «Intentar trobar lògica a tot el que passa és un esforç mental impossible, forma part de la política de repressió en què hi ha diferents persones investigades i querellades per crear por i desanimar», va exposar.

Així, el batlle va insistir que el referèndum i el moviment independentista «ve de baix» i que l'1-O «el va fer el poble». «Com que no poden empresonar 2,3 milions de persones, ho intenten amb unes quantes», va exposar.