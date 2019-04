Tres arrestats per robar productes de tres supermercats de Palafrugell valorats en 800 euros

Els productes robats recuperats per la policia

Els productes robats recuperats per la policia Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han detingut dos homes i una dona per robar productes de tres supermercats de Palafrugell valorats en 800 euros.

L'alerta d'un mosso fora de servei va permetre enxampar la banda que havia sostret productes alimentaris i d'higiene personal.

Els detinguts són dos homes de 24 i 41 anys, i una dona de 22 anys, tots tres de nacionalitat romanesa, amb domicilis al Baix Llobregat. Els quals van quedar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets van ocórrer la tarda de l'1 d'abril quan, pels voltants de les set de la tarda, un mosso fora de servei va alertar de la presència d'uns individus en actitud sospitosa a l'interior d'un turisme estacionat a l'avinguda d'Espanya de la població de Palafrugell.

Una dotació policial de paisà s'hi va adreçar i va fer una espera a uns metres de distància per identificar els possibles ocupants. Poc després, els agents van localitzar un home i una dona, que mostraven una actitud vigilant, obrint el maleter del vehicle.



Enxampats guardant els objectes robats

Mentre la dona vigilava, l'home començava a treure productes d'una motxilla i de sota de la roba, i els anava dipositant dins el maleter. Després es van intercanviar els papers, i mentre l'home vigilava, la dona anava traient objectes d'una bossa de mà i de sota la seva indumentària. Minuts més tard s'hi va apropar un segon home que, de l'interior de la roba, es va treure més productes i també els col·locava a l'interior del maleter.

Un cop van haver buidat tot el que portaven a sobre van pujar al turisme i van marxar del lloc, moment en què els agents els van interceptar.

Al maleter del vehicle, els policies van localitzar productes ocultats en diverses caixes i bosses de ràfia tancades amb cinta adhesiva.

Les tres persones no van saber justificar, ni amb tiquets de compra ni amb albarans, la gran quantitat de productes alimentaris i d'higiene personal que transportaven, per aquest motiu van quedar detinguts per un delicte de furt.

En les indagacions posteriors van permetre descobrir que tots els productes intervinguts, valorats en uns 800 euros, havien estat furtats en tres supermercats diferents de Palafrugell.