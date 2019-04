La JEZ ordena retirar els llaços i pancartes de l'Ajuntament de Torroella

La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha ordenat a la policia retirar les pancartes, llaços grocs i estelades de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i fer-hi vigilància "permanent" per evitar que s'hi tornin a instal·lar. L'ens va emetre l'ordre després que el consistori no atengués els dos requeriments que els havien enviat el 27 de març i el 2 d'abril instant a treure tots els elements que vulneressin el "principi de neutralitat política de les institucions públiques". Segons han explicat fonts municipals, aquest matí quan ja no hi havia cap d'aquests elements però no ha transcendit qui els ha retirat.

L'Ajuntament va rebre el primer requeriment de la Junta Electoral de Zona el 27 de març. L'escrit instava a retirar de les dependències municipals pancartes, llaços grocs, estelades i qualsevol altres símbol que contingués "missatges partidistes". El requeriment responia a una denúncia presentada pel PP.

Segons ha explicat el consistori en un comunicat, dos dies després i a petició de Ciutadans, l'ens va enviar un nou requeriment, aquesta vegada adreçat a l'alcalde, Josep Maria Cufí, perquè procedís a treure'ls abans de les dues del migdia del 3 d'abril.

L'equip de govern, però, va decidir mantenir la pancarta, el llaç groc i l'estelada a la façana municipal "en coherència amb el posicionament unànime expressat pel ple, en defensa dels drets, les llibertats i la democràcia".

Aquest dijous i arran de dues noves denúncies presentades pel PP i Ciutadans, la junta va ordenar a la policia que comprovés si s'havien retirat i que, en cas que encara hi fossin, les retiressin de manera "immediata". L'ens, a més, demanava que la policia hi fes "vigilància permanent" per evitar que es tornessin a col·locar "símbols partidistes durant el període electoral".

Fonts municipals han confirmat que aquest matí ja no hi eren però no ha transcendit qui els ha tret.

Des del consistori insisteixen que "durant aquest mandat, tots els grups municipals han mantingut una actitud ferma i de suport a totes les iniciatives polítiques i cíviques orientades a combatre qualsevol actuació que retalli drets i llibertats".

A més, insisteixen, han "persistit en la petició de llibertat per als presos i exiliats polítics, entre els quals hi ha la nostra veïna, l'exconsellera i exregidora Dolors Bassa, a qui esperem poder tenir ben aviat a casa".