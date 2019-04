Investiguen l'ús de llaços il·legals per caçar senglars a Vall-llobrega

Els Agents Rurals investiguen la col·locació de llaços il·legals per caçar senglars a Vall-llobrega. Els agents van comissar divendres dos llaços en el mateix arbre al terme municipal de la població baix-empordanesa un dels quals hi havia un porc senglar sense vida. L'actuació va seguir al cap de setmana on es va enviar una patrulla que va recórrer la zona per assegurar que no n'hi haguessin més.





??Al #BaixEmpordà, #AgentsRurals investiguem la col·locació de llaços Vall-llobrega on havia quedat atrapat un porc senglar pic.twitter.com/f2AftdOjNl — Agents Rurals (@agentsruralscat) April 8, 2019

El cos està investigant l'autoria i recorda que la utilització d'aquest sistema dei és constitutiu d'un delicte penal. La pràctica furtiva del llaç es tracta de la utilització d'un cable de metall en circumferència i lligat a un lloc alçat amb l'objectiu d'agafar l'animal quan passa per sota. El mecanisme està prohibit pel de fet tractar-se d'un sistema de caça no selectiva al no poder preveure quin animal pot quedar atrapat i pot fer mal a les persones.