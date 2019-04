Palamós comença la temporada de creuers amb la inauguració d'un nou vaixell

El port de Palamós ha donat el tret de sortida a la temporada de creuers amb l'escala inaugural del vaixell Marella Explorer 2. El creuer porta a bord 1.600 passatgers (majoritàriament britànics) i 800 tripulants. La de Palamós és la seva penúltima escala, abans d'acabar trajecte a Palma de Mallorca. El gerent de Ports, Joan Pere Gómez, subratlla que la temporada d'aquest 2019 serà de rècord, perquè des d'ara i fins a finals d'octubre el port de Palamós rebrà fins a 54.000 creueristes, un 18% més que l'any passat.

Es calcula que, juntament amb Roses, per on hi passaran més de 6.000 creueristes, aquesta temporada deixarà un impacte econòmic de 4,3 milions d'euros (MEUR) al territori. D'altra banda, la Generalitat està amatent a les conseqüències del 'Brexit', però Gómez ja avança que, a priori, no ha "d'afectar en res" el turisme de creuer, perquè tant Palamós com Roses són "ports escala".

El Marella Explorer 2 està fent aquests dies el seu viatge inaugural per la Mediterrània i ha escollit el port de Palamós com a única escala dins de la península. Un fet que referma l'aposta decidida de Marella Cruises, abans Thomson Cruises, pel port de Palamós al llarg de 16 anys. Durant l'acte de lliurament de la mètopa, el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, ha posat en valor que "avui donem el tret de sortida a la temporada de creuers a Palamós, durant la qual preveiem rebre 54.00 passatgers, amb un increment del 18% respecte la temporada anterior" i les mateixes 46 escales.

D'aquesta manera, el port palamosí preveu batre novament un nou rècord de passatgers per tercer any consecutiu. Dades que consoliden el lideratge del port en l'activitat de creuers a la Costa Brava, amb gran projecció internacional per al port i la destinació turística. Aquest any destaquen que la tempordada tindrà una durada de set mesos i finalitzarà el dilluns, 28 d'octubre.

Pel que fa als mesos, les "escales de maig i octubre ajuden a la desestacionalització del turisme a la Costa Brava en temporada baixa", ha recordat Gómez. En aquest sentit, el mes de maig serà el de major afluència de creuers amb 10 escales. Després, el segueixen els mesos de juny, agost, setembre i octubre, amb 7 escales cadascun. Per últim, els mesos d''abril i juliol rebran 4 escales per mes.