Una dona denuncia un professor d'una escola de la Bisbal per abusos sexuals quan era menor

Una dona ha presentat una denúncia contra un professor d'una escola de la Bisbal d'Empordà per abusos sexuals quan era menor, l'any 1995. Segons ha explicat al diari Ara, els fets van passar fora de les instal·lacions de l'Escola Mas Clarà, en un centre on es feien activitats extraescolars. La dona, de nom Mireria, explica que per dues vegades ell li va tocar la vagina.

Finalment ho va explicar a la mare i els pares van anar al col·legi per denunciar els fets. La direcció del centre d'aquella època ha explicat al diari que van traslladar el problema a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament. Finalment, el mestre va ser apartat del centre, que és públic, mentre ella continuava els estudis, però després va tornar i encara hi exerceix.

Una de les responsables escolars de l'època argumenta que els fets van passar fora del centre. Els pares de la Mireia també van parlar amb Ensenyament i se'ls va oferir la possibilitat que la nena canviés d'escola, però ella no va voler perquè hi tenia els amics. Ella ara lamenta que no es traslladés el cas a la justícia.