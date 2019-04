El càncer, la lluita per normalitzar l'invisible

No tot allò que ens envolta es visualitza de la mateixa manera. El cinema, la fotografia i la televisió hi juguen un paper important. No obstant això, sempre hi ha gent disposada a desafiar la realitat. És amb aquesta idea que neix el projecte La Bella i la Bèstia Rosa. Una exposició fotogràfica a Platja d'Aro per mostrar les conseqüències físiques i emocionals del càncer.

La iniciativa neix al municipi empordanès de la mà d'una assessora en bellesa, una fotògrafa i un conjunt de persones afectades per la malaltia. Tots, amb una idea comuna apuntant a alguns dels tabús que apuntalen els tumors malignes. El càncer és una malaltia que afecta a cada vegada més gent i «moltes vegades podem tenir vergonya», explica l'assessora de bellesa, Bàrbara Jonquera, i en aquest sentit, «volem conscienciar a la societat i treure els tabús».

Jonquera és propietària d'un saló de bellesa al municipi i ha fet una especialització amb estètica oncològica. «Tots tenim la possibilitat d'agafar càncer», assegura, i nosaltres «podem fer alguna cosa perquè la gent vegi de manera directa i natural les conseqüències de la malaltia». L'estètica oncològica és un tractament que es pot realitzar als centres d'estètica i que va dirigit a ajudar a les persones a superar els efectes secundaris de les cirurgies, la quimioteràpia o la radioteràpia. «No anar contra el càncer, però conviure amb ell», apunta. En la majoria dels casos, els tractaments estan recomanats pels centres mèdics i poden ajudar a millorar l'autoestima amb aspectes que poden estar enfocats al cavell o a la pell.

L'exposició fotogràfica solidària La Bella i la Bèstia Rosa és podrà veure per primera vegada a partir de les sis de la tarda el 27 d'abril al saló de bellesa Bàrbara Jorquera que es troba al carrer Galeries Bona local 6 del municipi. En total, hi han participat un grup de sis dones i dos homes voluntaris que s'han enfrontat a l'objectiu fotogràfic de Gemma Isal. Molta gent no sap, insisteix Jonquera, que els homes també poden tenir càncer de pit. La mostra que no es vol centrar en cap càncer concret fa un repàs dels efectes del càncer de mama. A banda de l'exhibició, les organitzadores preveuen recaptar fons per la causa i, a més, tenen l'objectiu que es pugui veure a altres llocs, un d'ells, afegeixen, podria ser aviat Girona.



Impacte per normalitzar

«Han sortit fotos molt impactants i emotives», assegura la Silvana, una de les persones que han posat davant les càmeres, «volem que la gent vegi quina és la cara d'aquesta malaltia». Silvana recorda que l'experiència ha estat una suma d'emocions i que, a més, els ha permès conèixer casos que no coneixien. «Cadascú té la seva història i exposar-ho amb una fotografia fa que es pugui veure la magnitud de les mateixes», afirma.

El nom de l'exposició amb reminiscències a la literatura tradicional i al color de la bellesa és escollit també amb el propòsit de la mostra. «Hem titulat el projecte amb la metàfora del conte de La bella i la bèstia», recorda Jonquera, l'objectiu és «trencar tabús perquè cada persona es pugui sentir bella tot i haver passat per una malaltia tan dura com el càncer».

La fotògrafa Gemma Isal descriu el projecte com una «normalització d'allò que no volem veure». Per a ella, formar-ne part ha estat una de les coses més enriquidores. «Les persones que es van posar davant nostre van tenir la valentia de fer-ho i jo els ho agrairé tota la vida». A més, Isal defensa la necessitat de mostrar a través de la imatge la naturalitat d'aquelles realitats menys fotografiades. I és que, segurament, com explica la Bàrbara, cal «fer visible el que a vegades és invisible».