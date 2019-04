Mossos i Policia Local de Palafrugell redueixen amb pistola elèctrica un home que duia hores atrinxerat a casa

Els Mossos d'Esquadra han reduït amb la pistola elèctrica un home que s'ha atrinxerat a casa seva a Palafrugell (Baix Empordà) durant més de tres hores. Els fets han passat al carrer León Felipe de la localitat pels volts de les dotze de la nit.

Inicialment, els Serveis d'Emergències Mèdiques s'han acostat fins al domicili d'aquest home. Un cop allà, els sanitaris no han pogut entrar perquè no els obria la porta i es mostrava agressiu. Aleshores han aparegut els Bombers que tampoc han aconseguit el seu objectiu. Ha estat després, pels volts de la mitjanit, que ha arribat la Policia Local i els Mossos d'Esquadra que han pogut reduir-lo. Després se l'ha traslladat a l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès).

L'avís a la Policia Municipal i als Mossos s'ha donat quan ni els efectius del SEM ni dels Bombers han vist que podien entrar al domicili sense risc de ser agredits. I és que, segons ha pogut saber l'ACN, l'home amenaçava amb un bat de beisbol i un ganivet al personal d'Emergències. Un cop han arribat els policies, han intentat negociar per tal que els deixés entrar, però també ha estat impossible. Es tracta d'un exmilitar de mitjana edat i de complexió forta, amb problemes mentals i que ja havia protagonitzat algun altre episodi d'aquest tipus.

En un dels brots psicòtics que ha patit, l'home ha rebentat una finestra que dona a un balcó. Aleshores, diversos efectius dels Mossos han aprofitat per entrar a la casa. Davant de les amenaces de l'home, els agents han decidit fer ús de la pistola elèctrica i reduir-lo. Un cop a terra, els policies han obert el domicili i la resta d'efectius han pogut entrar. Els metges li han subministrat els calmants necessaris per tranquil·litzar-lo, i se l'han emportat amb ambulància a l'Hospital Santa Caterina de Salt on ha ingressat.

En total a l'actuació hi han participat quatre patrulles de la Policia Local i una dels Mossos d'Esquadra, a més de Bombers i personal del SEM.