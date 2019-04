FEPOL demana més Taser per als Mossos i Policies Locals després del cas de Palafrugell

El sindicat FEPOL demana estendre més les pistoles elèctriques entre els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals veient "l'efectivitat" que la Taser ha tingut amb els casos de Barcelona i Palafrugell. El portaveu del FEPOL, Toni Castejón, creu que cada patrulla de la policia catalana hauria de dur una d'aquestes pistoles i que els ajuntaments han de "perdre la por" a comprar-ne. Assegura que, "com ha quedat demostrat", les pistoles elèctriques eviten "el cos a cos" a l'hora de reduir una persona i que, per elles mateixes, les Taser ja són una eina dissuasiva a l'hora de prevenir conflictes i enfrontaments. "Els dos casos d'aquest cap de setmana han demostrat que la Taser serveix i que és una gran eina", subratlla Castejón.

Aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra van reduir amb una pistola elèctrica un home que s'havia atrinxerat a casa seva a Palafrugell. La policia va fer una actuació similar a Barcelona amb un veí que també s'havia atrinxerat a casa seva i que amenaçava amb autolesionar-se. El sindicat FEPOL considera que aquestes dues situacions demostren que l'ús d'aquesta eina és molt útil i demana que s'estenguin entre el cos de Mossos i Policies Locals.

El portaveu del sindicat, Toni Castejón, assegura que les pistoles elèctriques eviten el "cos a cos" a l'hora de reduir les persones però que també actuen com una eina dissuasiva per prevenir conflictes. "Quan a la persona que tens davant amb una actitud violenta li dius que tens la pistola elèctrica i li ensenyes, moltes vegades s'ha demostrat que té un efecte dissuasiu", remarca.

A més, Castejón destaca que ofereix garanties "per a tothom" perquè les imatges queden gravades a les càmeres que porten incorporades. "Sempre queda gravat i és la millor prova", afegeix.



Més pistoles

Per això, demanen que s'incrementi el nombre de Tasers amb l'objectiu que cada patrulla de Mossos en porti una. Castejón diu que ara mateix n'hi ha una per comissaria i que la porta el cap de torn. "En podem trobar, per exemple, que si el cap de torn de la Jonquera es troba a Figueres hi ha un temps de desplaçament que és el temps de l'actuació", afirma.

També demana als ajuntaments que perdin la por a comprar-ne i que les policies locals s'equiparin i "es posin a l'alçada" de la resta de policies. Castejón recorda que a les comarques gironines hi ha moltes poblacions de costa que durant l'estiu incrementen la seva població i que es donen situacions complicades com baralles. "La policia ha de tenir les eines modernes del segle XXI per poder afrontar aquesta situació amb garanties", insisteix.

En un comunicat, el sindicat també insisteix que vol "treballar en condicions, evitar riscos i lesions innecessàries". "S'ha demostrat que la Taser és un factor que ens dona això. Ja no pot haver-hi dubtes. Val la pena invertir en seguretat, en dotar a la policia d'eines", insisteixen.