Capturen una guilla a Platja d'Aro i l'alliberen en un espai natural

La guilla capturada per la policia de Platja d'Aro. policia platja d'aro

La Policia Local de Platja d'Aro ha capturat una guilla que havia entrat al galliner d'una casa situada prop del centre. La setmana passada, el propietari va alertar els agents dient-los que un animal hi havia entrat de nit i li havia mort algunes gallines.

A partir d'aquí, i amb la seva col·laboració, la policia va instal·lar una gàbia trampa al galliner. Dijous de la setmana passada, quan la guilla hi va tornar, es va quedar atrapada.

El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Solé, explica que aquestes actuacions es fan normalment quan hi pot haver problemes de seguretat o sanitaris i si no és així, no s'intervé. «Va ser vista pels veïns en una zona molt urbana i així s'ha decidit capturar-la i lliurar-la en un espai natural».

L'animal era de mida petita i s'havia acostat fins a la casa (situada entre el parc dels Estanys i el centre) buscant menjar.

En aquest sentit, un cop capturada, la unitat de Medi Natural de la policia local de Platja d'Aro va alliberar la guilla en un espai natural del municipi i en un punt allunyat del nucli urbà.