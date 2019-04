Els serveis de la neteja de Pals desconvoquen la vaga de Setmana Santa

Els treballadors de la neteja de Pals (Baix Empordà) han desconvocat la vaga que havia de començar aquest dimecres i s'havia d'allargar tota la Setmana Santa. Ho fan després que l'Ajuntament s'hagi compromès a portar a ple les seves reivindicacions i permetre que es desencalli la signatura del nou conveni, que ha de tenir vigència fins al 2022.

Entre d'altres, això inclou un increment dels salaris del 2%, el blindatge dels llocs de treball i els horaris i el compromís d'incloure -si cal- un plus per quilometratge. Fa poc Pals va canviar l'empresa concessionària de la neteja. La que hi havia fins ara, FCC, que era qui havia negociat el nou conveni, va perdre el concurs i en lloc seu va entrar Servitransfer. L'adjudicació, però, s'ha recorregut, poden passar mesos abans la situació no es resolgui i això deixava completament congelada la signatura del nou conveni.

La vaga convocada pels treballadors de la neteja havia de començar demà i allargar-se sis dies. És a dir, afectava de ple la Setmana Santa. La plantilla, formada per una quinzena de treballadors, havia decidit aturar-se davant la situació de bloqueig que vivia la negociació del conveni col·lectiu.

Els treballadors feia temps que havien començat a negociar amb FCC, que era l'empresa que fins ara es feia càrrec de la concessió (que inclou la neteja viària, la de les platges i la recollida d'escombraries). Però ara fa poc, l'Ajuntament de Pals va treure el contracte a concurs i el va adjudicar a una altra empresa, Servitransfer.

FCC va presentar recurs contra la decisió, però poden passar mesos abans la situació no es resolgui. Això, de retruc, suposava deixar el nou conveni col·lectiu a l'aire, perquè com a empresa sortint, FCC no volia signar-lo. Per això, els treballadors de la neteja van decidir anar a la vaga.



El nou conveni, al ple

Ara, però, la situació s'ha desencallat. L'Ajuntament s'ha compromès a aprovar per ple el nou conveni i fer així que el pacte tingui vigència sigui quina sigui l'empresa que faci el servei de neteja. L'acord inclou un increment salarial del 2% aquest primer any (i del que marqui l'IPC per a la resta), el blindatge dels llocs de treball i els horaris i la creació d'un plus de desplaçament en cas que la plantilla hagi de desplaçar-se més de 7 quilòmetres per anar fins al magatzem (perquè a diferència d'FCC, Servitransfer no té cap nau a Pals).

El ple extraordinari es convocarà el proper 8 de maig. La portaveu de la Federació de Serveis Públics de la UGT, Ainhoa Elechiguerra, explica que han desconvocat la vaga per "donar un vot de confiança" a l'Ajuntament. Però ja alerta que, si la situació no es desencalla, la plantilla de la neteja de Pals mantindrà l'aturada indefinida que s'havia convocat a partir del 15 de juny.