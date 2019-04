Les donacions de cordó umbilical a Palamós han permès fer 27 trasplantaments

Les donacions de sang de cordó umbilical realitzades a l'hospital de Palamós en els darrers onze anys han permès realitzar 27 trasplantaments per tractar diverses patologies hematològiques com les leucèmies.

Des de l'any 2008, l'hospital baix-empordanès forma part del programa cooperatiu Concòrdia per a la donació de sang de cordó umbilical. En aquest temps, s'han enviat des de Palamós més de 2.800 unitats de cordó al Banc de Sang, que han permès realitzar 27 trasplantaments, ajudant a gairebé una trentena de persones afectades d'alguna malaltia hematològica i que no tenien cap alternativa de tractament.

El primer trasplantament es va realitzar l'any 2010 i des de llavors, se n'han fet a diferents països, com els Estats Units, Colòmbia, Regne Unit, Holanda, França, Turquia, Espanya, Grècia i Austràlia. Onze d'ells han estat a menors de 18 anys, segons detalla el centre.

Els trasplantaments es fan per al tractament de leucèmies i dèficits immunitaris infantils i actualment també s'està investigant per al tractament d'úlceres cornials i de peu diabètic, així com en cèl·lules mare per a regenerar teixit cardíac i medul·la espinal.

Per participar en el programa Concòrdia, al que actualment estan adherides 58 maternitats d'arreu del país, es disposa d'uns referents de la Unitat d'Infància i Dona i tots els professionals que hi participen s'han format específicament.

En relació a l'activitat del programa l'any 2018, l'hospital de Palamós és el número 14 el nombre d'obtencions (el 3% del total) i el número 10 pel que fa a les unitats criopreservades per trasplantament (el 4% del total).

En el marc del Programa, el Banc de Sang s'encarrega de la criopreservació, el control de qualitat, l'emmagatzematge i la distribució de les unitats per racionalitzar la investigació i l'eficàcia en els trasplantaments.

Les reserves del programa superen actualment les 20.000 unitats de sang de cordó umbilical d'alta qualitat, que es troben disponibles en els registres nacionals i internacionals per a qualsevol pacient que les necessiti. Fins ara, 2.000 unitats procedents del Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits de Catalunya han estat trasplantades en una trentena de països.