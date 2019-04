El PSC vol la compareixença del director de l'ACR per Vacamorta

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) demana la compareixença del director de l'Agència Catalana de Residus (ACR) a la Comissió de Medi Ambient del Parlament per informar sobre la gestió del Govern per buidar l'abocador de Vacamorta de Cruïlles.

«Hem presentat la petició de compareixença perquè després dels despropòsits continuïtats des de l'inici amb l'abocador, cal que el Govern ens expliqui en seu parlamentària com pensen executar la sentència», explica el diputat del PSC que ha presentat la sol·licitud, Jordi Terrades. Segons Terrades, la compareixença del director de l'organisme públic de Catalunya competent -l'ACR-, Josep Maria Tost, també hauria de servir per explicar altres aspectes. Entre ells, apunta, quins costos preveuen, a on pensen portar i eliminar els residus, quines garanties i mesures de seguretat adoptaran, els controls actuals perquè no es produeixin abocaments de lixiviats incontrolats a l'entorn, com pensen restaurar l'espai.

A principis de més, l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC) van reclamar al Departament de Territori refer l'avantprojecte per buidar l'abocador de Vacamorta i elaborar un estudi exhaustiu i «real» de l'estat dels residus que hi ha al paratge.



Explicació al Parlament

Per altra banda, el Departament de Territori va encarregar recentment un informe a la comissió jurídica assessora que va determinar que la Generalitat havia de pagar el manteniment de l'abocador de Vacamorta. Segons l'empresa Recuperació de Pedreres S.L, la xifra seria de 337.495 euros.

En aquest sentit, l'òrgan consultiu considera que mentre la Generalitat no compleixi la sentència que insta a buidar l'abocador i restaurar el paratge, l'empresa «experimenta un perjudici que no té l'obligació jurídica de suportar» assumint els costos derivats de les mesures ambientals i de gestió impostades per la Generalitat i que tot plegat és fruit de «la inactivitat sostinguda de l'administració».

Pel que fa a la petició, Terrades assegura que també és per demanar al Govern si creu que s'han d'assumir responsabilitats. A més de descobrir si el «problema de pesticides detectat a l'aigua es deu a filtracions» des de l'abocador i si el «Govern es continua resistint al compliment de la sentència».

La petició va ser presentada per Terrades el 10 d'abril i el 12 d'abril la mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat la va admetre a tràmit. Ara, caldrà que la Mesa de la comissió la inclogui a l'ordre del dia en una propera reunió que podria ser el 30 d'abril i si es vota a favor es convocarà el director de l'Agència de Residus.