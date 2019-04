Palamós tanca l'accés de vehicles a espais naturals per Setmana Santa

L'Ajuntament de Palamós tanca l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta que passa pel centre de l'Espai d'Interès Natural (EIN) del Castell-Cap Roig, així com l'accés a l'espai litoral de cala S'Alguer i pineda d'en Gori.

La mesura s'aplica amb l'objectiu de potenciar l'ús sostenible dels espais litorals emblemàtics del municipi i potenciar la seva preservació. El tancament d'accessos amb vehicle es durà a terme a partir d'avui i durant el període festiu de Setmana Santa.

A més, s'allargarà coincidint amb tots els propers caps de setmana i fins a l'1 de juny, moment en el qual el tancament de l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta i la pineda d'en Gori s'aplicarà cada dia i mentre perduri el risc d'incendis forestals.

La restricció afectarà tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors.

Enguany també es tancarà al pas de vehicles, i en aquest cas de manera definitiva, als camins interiors que des de La Fosca i el Pla de Torre Mirona donen accés pel pont de la Presa a la plana de Castell per garantir la utilització dels vianants i les bicicletes.



Més de 200 places noves

La prohibició d'accés a S'Alguer afectarà l'únic camí accessible per a vehicles que des de la Fosca permet arribar fins a l'aparcament situat al costat de la pineda d'en Gori, mentre que els accessos per a vianants, per qualsevol dels camins de ronda i corriols existents, seguiran oberts amb tota normalitat.

Coincidint amb aquest tancament s'obrirà amb 250 places el nou aparcament de Castell i s'activarà el servei de control dels accessos a Castell mitjançant l'Associació de Defensa Forestal (ADF) Gavarres Marítima.