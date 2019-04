El propietari dels 25 pisos desallotjats de Calonge pagarà totes les despeses

L'Ajuntament de Calonge informa que les despeses pel desallotjament dels 25 desallotjats aniran a càrrec del banc BBVA, propietari de l'edifici. En la roda de premsa que va fer dijous el consistori amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, va apuntar que «totes les despeses que ocasionin i hagin ocasionat el desallotjament i el reallotjament no seran assumides per l'Ajuntament sinó pel propietari de la finca».

La policia va desallotjar el 2 d'abril l'edifici de 28 pisos, 25 dels quals ocupats, després que diversos informes alertessin del «risc imminent» que hi havia per les connexions fraudulentes. L'Ajuntament va buscar alternatives d'allotjament per a les onze famílies que hi vivien i va tapiar el bloc.

Segons precisa, l'Ajuntament ha fet totes les actuacions de manera subisdiària perquè la propietat era del banc. Així, encara que l'actuació l'hagi dut a terme al consistori, els costos repercutiran a l'entitat propietària. Algunes de les despeses són, expliquen fonts municipals, l'actuació de tapiar l'edifici i la manutenció i l'allotjament de les 25 famílies.

A partir d'avui les despeses d'allotjament i manutenció es deixaran de pagar i les mateixes hauran de buscar una alternativa a la que tenien fins ara. De totes formes, explica l'Ajuntament, una de les despeses que si que assumiran els serveis socials municipals a partir d'avui són l'allotjament momentani de l'única família empadronada al municipi i de quatre persones sense papers de les quals el consistori n'estudia el cas amb amb els serveis d'estrangeria.

A la mateixa roda de premsa, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van informar que havien localitzat al pis desallotjat un laboratori de cultiu de marihuana i han comissat diversos objectes religiosos de l'església, quatre motos i un ciclomotor robats.

Entre els objectes robats hi ha una moto Honda CRF i una bicicleta valorada en 1.000 euros i relacionades amb un robatori amb força. També han recuperat un conjunt de pals de golf robats per valor de 2.500 euros. La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han fet balanç aquest dijous de l'actuació per desallotjar el bloc ocupat de Calonge a principis de mes. Durant l'operatiu, van confiscar un ciclomotor i quatre motos, tres de les quals havien estat completament desballestades.

Una d'elles, a més, de la marca Honda CFR 100F6 està relacionada amb un robatori amb força que es va produir al carrer Major. També en relació a aquest robatori es va poder recuperar una bicicleta de la marca Spezialized, valorada en gairebé 1.000 euros. A més, van recuperar un conjunt de pals de golf robats i valorats en 2.500 euros. L'entrada també va posar al descobert un laboratori de cultiu de marihuana i 116 grams d'aquesta substància. L'espai comptava amb làmpades de secat, aire acondicionat, ventiladors, temporitzadors de llum, tres llums amb reflector i diversos productes químics.



Pis abandonat per la crisi

A més, la policia va localitzar diversos objectes religiosos robats de l'església de Sant Martí de Calonge. Entre ells, un calze, una custòdia, tres plats i tres copons. El material es van comissar en cinc dels pisos i ara s'han obert diligències policials que s'han enviat al jutjat de Sant Feliu de Guíxols. El bloc ocupat es va aixecar ara fa pocs anys però el constructor, arran de la crisi, va aturar l'obra quan ja estava pràcticament enllestida. Es troba situat al centre de Calonge, molt a prop de l'Ajuntament. En concret, a la cantonada entre els carrers Enric Roure i La Sala.

El consistori va decidir desallotjar el bloc després que diferents informes alertessin que hi havia «un risc imminent» per als qui l'ocupaven arran de les connexions fraudulentes de llum i aigua. Entre d'altres, els informes els havien emès tant els mateixos serveis tècnics municipals com les companyies de gas i aigua.