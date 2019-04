Ullà torna a tenir bar al centre

El bar-cafeteria del Centre Cívic d'Ullà a la zona de l'Eixample, entre el nucli antic i la Roqueta, ha tornat a obrir. L'obertura ha estat possible després que l'Ajuntament hagi adjudicat la seva explotació per un període de 4 anys amb 2 anys prorrogables any a any fins a un màxim de 4. L'establiment és l'únic bar que hi ha al centre. «És una gran notícia, ja que ajudarà a impulsar el Centre Cívic, i, paral·lelament, tot el nucli», ha manifestat l'alcalde, Josep López.

Actualment, al municipi hi ha dos bars, un dels quals es troba a la Roqueta i l'altre, fora del nucli, a l'altre costat de la carretera de Torroella a Verges. La concessió de l'explotació és en règim de concessió administrativa.