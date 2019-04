Una cinquantena de persones escridassen Arrimadas a Torroella: "Fora feixistes de l'Empordà"

Una cinquantena de persones han escridassat la cap de llista de Cs per Barcelona, Inés Arrimadas, quan ha arribat a l'acte de campanya electoral que el partit taronja fa aquest diumenge a Torrella de Montgrí (Baix Empordà). 'Fora feixistes de l'Empordà' o 'Llibertat presos polítics' han estat alguna de les proclames que el col·lectiu antifeixistes ha corejat a la comitiva de Cs.

Arrimadas, i la resta de representants del partit, han replicat cridant 'Llibertat'. Des de les nou del matí, efectius de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han blindat l'entrada al cine petit, el lloc on es fa l'acte. A l'exterior del recinte, nombrosos llaços grocs, estelades i pintades amb la imatge de Dolors Bassa, l'exconsellera empresonada que és de Torroella.

Des de dos quarts de deu del matí, un grup de persones convocades per col·lectius antifeixistes s'ha començat a concentrar a un extrem de la plaça per on havia de passar la comitiva de Cs per accedir al cine petit, el local on han fet l'acte de campanya electoral a Torroella de Montgrí.

Fins a sis furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d'Esquadra protegien el carreró d'accés al cine petit i, també, han delimitat l'espai on s'ha anat congregant gent. A una banda de la plaça, l'estand de Cs i a l'altre els manifestants, que han desplegat dues pancartes on s'hi podia llegir "Cs a Torroella no seu benvinguts" i "Torrella antifeixista".

L'acte de Cs començava a dos quarts de dotze. La comitiva de Cs, encapçalada per Arrimadas i altres dirigents del partit, ha fet una breu passejada per la població des de l'aparcament fins al cine petit.

Quan han entrat a la plaça, els manifestants han començat a escridassar els líders de Cs amb proclames com 'Fora feixistes dels nostres barris', 'Llibertat presos polítics' o 'Fora feixistes de l'Empordà'. Arrimadas i la resta de membres del partit han replicat amb aplaudiments i cridant 'Llibertat'.

Un cordó policial d'agents antiavalots ha separat el grup de manifestants dels candidats de Cs i han acompanyat Arrimadas fins a l'entrada del local.

Als carrers de Torroella de Montgrí, com és habitual, hi havia molts llaços grocs, estelades, pancartes de 'Llibertat presos polítics' i murals amb la imatge de Dolors Bassa, l'exconsellera empresonada que és de la població.

No és el primer cop que Cs organitza un acte a Torroella. També ho van fer a finals de gener. Aleshores, el portaveu del partit a l'ajuntament de Blanes, Sergio Atalaya, va resultar ferit a la cara pel llançament d'una llauna durant la protesta d'un grup antifeixista que va intentar boicotejar una atenció als mitjans de comunicació del secretari general del partit, Carlos Carrizosa.