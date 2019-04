Cs reivindica el sentiment espanyol des de Torroella de Montgrí

Ciutadans (Cs) ha fet aquest diumenge una gran reivindicació del sentiment espanyol des de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), un municipi on el partit esperava una agra rebuda, però que ha acabat diluïda en una petita escridassada tot just abans de començar l'acte. "Fins al darrer pam de Catalunya és tan espanyol com la Giralda, la Castellana o la Catedral de Burgos", ha exclamat Inés Arrimadas. La candidat taronja ha estat acompanyada per l'eurodiputada Maite Pagaza i el candidat per Madrid Edmundo Bal, que han criticat el moviment "identitari català" i han alertat de la situació "d'emergència nacional" que viu l'Estat. Arrimadas també ha aprofitat l'acte en terres empordaneses per fer les seves primeres crítiques en campanya al PP, a qui ha retret no haver aturat "el cop d'estat" de l'1-O quan governava a Espanya.

Arrimadas ha promès que un govern de Cs a l'estat espanyol "mai" tornarà a "abandonar" els catalans i assegura que treballarà des de Moncloa per "lliurar" Espanya del separatisme i es pugui "recuperar la democràcia" a Catalunya. La candidata taronja per Barcelona ha reivindicat Cs com l'única força capaç de fer el tomb a la situació que descriu.

"Nosaltres som els que hem denunciat i propiciat que es retiri la propaganda electoral i el plàstic contaminant de l'espai públic", ha dit Arrimadas. De fet, l'acte d'aquest diumenge a Torroella ha estat el de major reivindicació del sentiment espanyol de la campanya de Cs a Catalunya.

La candidata ha aprofitat el seu discurs per citar els "valents" i "herois" que representen el partit a Catalunya en municipis com Torroella, als joves universitaris de 'S'ha acabat' o als companys Edmundo Bal o Maite Pagaza, que l'han acompanyat sobre l'escenari per reforçar aquest discurs.

L'exadvocat de l'Estat cessat pel govern del PSOE ha assegurat que l'Estat està en un moment "d'emergència nacional" i assegura que els socialistes suposen un "perill" per a la unitat nacional d'Espanya. Pagaza, per la seva banda, critica al PSOE per cedir davant els "extremisme identitaris" i assegura que ser basca és la seva manera de ser espanyols.

A banda de les crítiques habituals als socialistes en aquesta campanya electoral, la candidata taronja per Barcelona, Inés Arrimadas, ha aprofitat l'acte de Torroella de Montgrí per fer les seves primeres crítiques al PP, tot i que amb la boca petita. Durant el seu discurs, Arrimadas ha recordat que eren els populars els que governaven durant l'1-O i els retreu la gestió.

Rebuda discreta de l'independentisme

La cúpula de Cs, amb Inés Arrimadas al capdavant, ha desembarcat aquest diumenge a Torroella de Montgrí, poble de l'exconsellera Dolors Bassa. Cs esperava una sorollosa rebuda, com la de la setmana passada a Vic, però només unes desenes de persones els han escridassat just abans d'entrar al local on se celebrava el míting, davant un ampli desplegament policial.

De fet, des de Cs asseguren que ha estat gràcies a la policia que s'ha pogut fer l'acte, tot i que l'actitud dels manifestants ha estat molt passiva. "És una llàstima que haguem entrat amb gairebé 100 policies", ha assegurat Arrimadas, que considera una "vergonya" haver de fer actes "protegits" a la que considera que és la seva terra.

L'eurodiputada per UPyD i candidata de Cs a les pròximes eleccions europees, Maite Pagaza, assegura que el "respecte" per fer l'acte de Cs a Torroella s'ha garantit gràcies al dispositiu policial, però augura que la "llibertat" és cada vegada més a prop a Catalunya: "Demà serà més fàcil. Ho estem aconseguint".