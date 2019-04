La direcció del PDeCAT de Torroella expulsa del partit l'exalcalde Jordi Cordon

El PDeCat de Torroella de Montgrí expulsa del partit l'exalcalde de la població entre els anys 2011 i 2016, Jordi Cordon. Segons han informat en un comunicat, l'antiga coalició de CiU es presentarà a les municipals sota el paraigües de Junts per Catalunya (JxCat) i amb Sandra Bartomeus de cap de llista.

Cordon ha afirmat que veu "lògic" que el PDeCAT engegui el procés per donar-lo de baixa perquè és cap de llista de Convergents al Congrés i encapçalarà la candidatura de Compromís amb Torroella i l'Estartit per al 26 de maig. "M'ho esperava", ha dit Cordon que, tot i això, puntualitza que no milita amb cap altre partit i ha lamentat "les formes" perquè no ha rebut cap comunicació oficial i se n'ha assabentat a través dels mitjans de comunicació.