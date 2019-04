La Generalitat cofinançarà l'escola Fanals de Platja d'Aro, de 3,5 milions

L'esperada nova escola Fanals de Platja d'Aro serà una nova realitat el 2022. Després que el ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro hagi donat llum verda al conveni entre el consistori i la Generalitat, les dues adminitracions sufragaran a parts iguals el projecte, que té un cost de 3,5 milions d'euros. La decisió va ser aprovada per la unanimitat de tots els representants del consistori.

«És una mostra de la voluntat de buscar una solució a la situació», explica el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé. Segons el regidor, s'ha buscat una fórmula perquè l'escola tingui l'equipament que es mereix en un curt termini quan l'alternativa era esperar l'actuació de la Generalitat i no hi havia previsió d'executar el projecte en rapidesa.

En aquest sentit, l'Ajuntament assumeix la licitació del projecte i la Generalitat només hi contribuirà econòmicament en la part corresponent al conveni. A més, l'Ajuntament s'avé a assumir possibles sobrecostos i començar a cobrar a partir del 2020, mig milió anual l'any vinent i el 2021, i els 742.000 euros restants, el 2022.

Precisament, al novembre l'Ajuntament va cedir al Departament d'Ensenyament una parcel·la de 10.036 metres quadrats al carrer Ginesta per construir-hi la nova escola Fanals de Platja d'Aro. Actualment, aquest centre imparteix les seves classes en mòduls prefabricats i es troba al costat del col·legi els Estanys, al carrer Josep Maria Vila.

Aleshores el regidor d'Urbanisme va explicar que estaven pendents que la Generalitat confirmiés la seva proposta de finançar a mitges la construcció de la nova escola, una solució que ja van utilitzar per aixecar la nova escola Vall d'Aro de Castell d'Aro.



Acció del municipi

De fet, l'any 2013, la proposta de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro de fer front a la meitat del cost de la construcció de la nova escola Vall d'Aro va ser una iniciativa pionera a la qual altres poblacions s'han adherit posteriorment.

La competència de construcció dels centres escolars és del Departament d'Ensenyament, però aleshores l'Ajuntament platjarenc va posar sobre la taula aquest cofinançament per accelerar la construcció del nou col·legi públic de Castell d'Aro, que es troba en funcionament des del curs 2015/2016. Aleshores, Josep Maria Solé va defensar que l'Ajuntament participés en la meitat del cost de l'obra perquè la Generalitat no estava en condicions de tirar endavant la nova escola en el termini que es necessitava.



Procés municipal

Per altra banda, l'Ajuntament va aconseguir els terrenys per construir la nova escola al gener de l'any passat. Aleshores, Castell-Platja d'Aro va aprovar inicialment la reparcel·lació del polígon Suredes-Estanys, una operació amb la qual la corporació obtenia 10.036 metres quadrats de solar d'equipaments que destinarà a la construcció.

L'operació, establerta en el POUM del municipi d'acord amb un privat, afecta el sector discontinu Suredes-Estanys. Així, és a la parcel·la de les Suredes on s'ubicarà el nou centre escolar.

En aquest cas, el terreny de les Suredes és un bosc que ocupa una superfície de 47.303 metres quadrats, dels quals 10.036 seran per a l'escola i els 37.267 restants es quedaran com a espai lliure. A més, el projecte garanteix que el bosc es quedi com està –a excepció de l'espai destinat a l'escola– i que sigui de titularitat pública.