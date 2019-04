Palafrugell entrega els premis Escolars Josep Sagrera

Palafrugell va lliurar ahir els guardons de la 34a edició del Premi Escolar Josep Sagrera i Corominas. Els premis s'entregen als alumnes de 6è de Primària, 4t d'ESO i 2n de Batxillerat dels centres educatius del municipi.

El concurs està convocat per l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i té com a finalitat que els alumnes duguin a terme un treball de recerca sobre un tema o un personatge relacionat amb la vila. Enguany hi ha hagut 30 treballs finalistes de 6è de Primària, 16 de 4t d'ESO i 4 de 2n de Batxillerat. Així, alguns dels treballs han versat sobre l'Oncolliga o els graffitis a Palafrugell. Altres treballs han estat sobre història o actualitat.