Palamós lliura el certificat reparatori de l'exalcalde Josep Fàbrega i Pou

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va presidir ahir per la diada de Sant Jordi l'acte de lliurament del certificat de reparació jurídica que expedeix la Generalitat a un exalcalde de la vila. El document personalitzat declara il·legals totes les sentències dictades per causes polítiques a Catalunya entre l'abril de 1938 i el desembre de 1978.

Ahir, l'entrega es va fer per declarar la nul·litat del judici sumaríssim del qui fou alcalde de la vila, Josep Fàbrega i Pou, i que va tenir com a conseqüència el seu afusellament l'any 1939.

La persona que va recollir el certificat en nom de la família va ser la besneta de Josep Fàbrega, Montserrat Capdevila Bonay, filla de Josep Maria Capdevila Fàbrega i resident al municipi de la Bisbal d'Empordà. A l'acte, també hi van ser presents el marit de la senyora Capdevila, el diputat al Congrés Joan Margall; i la regidora de govern, Maria Puig.

El mes passat l'Ajuntament de Palamós ja va realitzar un acte, presidit per la consellera de Justícia, de lliurament dels certificats a un total de set palamosins que van morir afusellats l'any 1939.