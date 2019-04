Deu policies locals porten l'ajuntament de Platja d'Aro als tribunals per no cobrar un plus

Deu agents de la Policia Local de Platja d'Aro han portat l'ajuntament als tribunals per no haver cobrat, durant anys, un plus de "productivitat pactada". Els policies, que primer van reclamar els diners al consistori, han interposat recursos contenciosos administratius a la decisió de l'ajuntament de no abonar aquests imports.

Els assumptes estan arribant a diferents jutjats gironins i, segons fonts judicials, els jutges estan donant la raó als agents i reconeixen que tenen dret a cobrar imports que giren al voltant dels 6.000 euros.

L'ajuntament subratlla, però, que són estimacions parcials de les reclamacions inicials i assegura que recorrerà totes les sentències. L'equip de govern defensa que no podien pagar el plus perquè els pressupostos generals de l'Estat del 2011 van congelar les retribucions als treballadors públics.