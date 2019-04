Torroella recupera cartes, fotografies, màscares antigàs i dietaris de la Guerra Civil

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí ha aconseguit la cessió d'un important volum de material particular relacionat amb la Guerra Civil. Es tracta de 164 peces, entre les quals hi ha objectes com un fusell o un dipòsit de combustible de l'aeròdrom de Canet, però també dues màscares antigàs, fotografies, dietaris o cartes. Una d'elles, de suport a l'exalcalde republicà Francesc Salís, datada de l'octubre del 1940 i que va ser clau perquè no fos executat. La cessió l'han fet setze persones fruit d'una campanya de recollida de documentació històrica, que ja s'ha inventariat, classificat i digitalitzat i està a disposició dels investigadors que la vulguin consultar.

La iniciativa es va promoure arran de la primera edició de la Jornada de Memòria Històrica Local, celebrada entre els mesos de febrer i març. La proposta buscava recuperar el passat històric del municipi durant el període comprès entre la Segona República i la transició democràtica. La primera edició es va centrar en el conflicte bèl·lic, amb motiu dels 80 anys de la retirada republicana i l'entrada de les tropes franquistes a la població.

A més de conferències, projeccions i una visita a l'aeròdrom, es va programar la campanya de recollida de materials. La campanya va tenir molt bona acollida i el museu ha aconseguit la cessió de diversos particulars.