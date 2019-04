La Fundació Naturgy ensenya a estalviar energia a famílies vulnerables de Sant Feliu

Una desena de persones van acudir ahir a una de les formacions que ofereix mensualment l'Escola d'Energia de la Fundació Naturgy a Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de famílies vulnerables del poble ateses per serveis socials, els quals els escullen per acudir a aquestes formacions que es fan a la localitat des de fa més d'un any arran d'un acord entre l'entitat i l'Ajuntament.

Segons va informar ahir la fundació, en aquestes sessions s'ensenya a les famílies com reduir la factura de la llum i el gas, sense necessitat que aquests siguin clients de la companyia Naturgy. Amb la factura a la mà, els encarregats de les formacions expliquen als participants què signifiquen els conceptes que hi apareixen i com es poden reduir tenint en compte cada cas. Per això, s'ofereixen consells de millora d'hàbits de consum o se'ls ajuda a omplir els formularis necessaris per demanar ajudes socials. A més, segons la fundació, en cap cas se'ls obliga a fer un canvi de companyia, sinó que es tracta, únicament, d'un servei social.

A part de Sant Feliu de Guíxols, aquesta escola d'energia també ha realitzat formacions a 12 municipis gironins més: Figueres, Blanes, Lloret de Mar, Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, L'Escala, Tossa de Mar, Serinyà, La Bisbal d'Empordà, Banyoles, Santa Coloma de Farners i Anglès. En total s'hi han fet 53 sessions, i hi han participat unes 500 persones.

La pròxima sessió està prevista per al 3 de maig a la seu del Consell Comarcal del Baix Empordà.