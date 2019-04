Palafrugell tanca el clavegueram del Golfet per connectar-se sense permís

L'Ajuntament de Palafrugell va precintar ahir la connexió a la xarxa pública de clavegueram del polèmic xalet del Golfet, per haver-la fet sense autorització municipal. Segons va informar el consistori, es tracta d'una mesura cautelar que es mantindrà fins que la societat que n'és propietària obtingui la corresponent autorització que permeti restablir la connexió.

Aquesta finca, situada al carrer del Castellets número 1 de Calella de Palafrugell, va fer les obres per poder fer la connexió al clavegueram sense obtenir, prèviament, el permís municipal. Per aquest motiu, l'Ajuntament va requerir en diverses ocasions a l'empresa propietària que fes les modificacions oportunes per acabar correctament la instal·lació de connexió a la xarxa municipal de clavegueram, així com les mesures d'estabilització i millora de l'impacte visual del talús que limita la finca amb el carrer.

Tot i això, i segons l'Ajuntament, l'empresa propietària de la finca, no va realitzar la totalitat de les obres requerides i, en conseqüència, no va aconseguir el permís municipal per connectar-se a la xarxa pública. Per aqueat motiu, ahir el consistori va procedir a tancar el clavegueram.