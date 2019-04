Palamós licita la gestió dels aparcaments de la Cooperativa i de la Fosca

L'Ajuntament de Palamós ha posat a licitació la gestió dels aparcaments públics de la Cooperativa i de la Fosca. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, els dos espais sumen 116 places d'estacionament que s'explotaran durant els mesos de juliol i agost. En total s'han posat a concurs públic per un import d'aproximadament 82.000 euros (IVA inclòs).

L'aparcament de l'antic solar de la Cooperativa La Equitativa, limitat pels carrers d'Orient, Santa Marta, Santa Bàrbara i per l'avinguda de l'Onze de Setembre, té una superfície d'uns 1.400 metres quadrats i capacitat per a 62 places. El contracte estableix quatre mesos de gestió, entre l'1 de juny i el 30 de setembre, durant tot el dia. Pel que fa a l'aparcament de la Fosca, entre el carrer de Roca Fosca i el camí Vell, fa 3.400 metres quadrats i disposa de 54 places. S'explotarà entre el 15 de juny i l'1 de setembre.