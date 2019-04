Deu restaurants de la comarca reben el distintiu de garantia de Gamba de Palamós

La Comissió Reguladora de la marca Gamba de Palamós, formada per l'Ajuntament de Palamós i la Confraria de Pescadors del municipi, ha lliurat aquesta setmana les certificacions que acrediten els establiments de l'Associació de Restaurants de la Badia-el Plat Blau com a usuaris de la marca de garantia Gamba de Palamós.

El certificat Gamba de Palamós és una marca de garantia per acreditar l'origen, la qualitat i el prestigi del producte. En total deu establiments de l'associació han rebut la certificació. Cinc restaurants de Palamós on hi ha el Bell Port, l'Hotel Àncora, el Mar Bonic, la Maria de Cadaqués i l'Arcada. Quatre restaurants de Calonge i Sant Antoni, el Costa Brava, el Guillermu, el Refugi dels Pescadors i el Simon. I el restaurant Can Sidro, a Vall-llobrega. La resta d'establiments de l'associació, el restaurant Mas dels Arcs i l'Hotel Trias, ja comptaven amb la certificació.

L'acte d'entrega es va fer a l'Espai del Peix de Palamós i va estar encapçalat per l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, el Patró Major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Antoni Albalat i el president de l'Associació de Restaurants de la Badia-el Plat Blau, Agustí Soto. Per altra banda també hi van assistir l'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Guirado, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Joan Caner, i el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Emili Colls.

La Comissió Reguladora de la marca Gamba de Palamós -mitjançant el Comitè de Certificació- realitza l'avaluació de les sol·licituds de la marca presentades, així com dels processos d'auditoria que es realitzen i posteriorment ratifiquen la concessió dels certificats i consegüentment l'autorització per a la utilització de la marca.



Més de 100 establiments

El mateix comitè té com a objectiu assegurar el bon ús de la marca de garantia i el compliment del seu reglament. Amb la marca es permet certificar l'origen de la gamba, la seva qualitat, la seva promoció, divulgació i prestigi en tractar-se d'un producte propi i un actiu diferencial del municipi baix-empordanès.

Actualment, la marca compta amb més d'un centenar d'establiments certificats, entre els quals hi ha des de les barques d'arrossegament del port palamosí, els peixaters, els distribuïdors i, finalment, els restaurants de la vila i d'altres municipis.



Menú de la Gamba, al maig

Entre els establiments que tenen el certificat, destaquen el Celler de Can Roca de Girona, el Casamar de Llafranc, el Can Jubany a Calldetenes, el Bo.TiC de Corçà i l'Eth Bistro de Vielha. Aquest darrer restaurant és el primer establiment que va obtenir les darreres setmanes el certificat a la província de Lleida.

Per altra banda, l'entrega del certificat va servir per presentar la nova edició del Menú de la Gamba, que s'iniciarà el proper dia 1 de maig i que durarà fins al 14 de juliol. Els menús es podran degustar durant aquests dies en els establiments de l'Associació de Restaurants de la Badia-el Plat Blau.