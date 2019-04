Aprovat de nou el pla per fer l'accés a la urbanització de la Pineda d'en Gori de Palamós

Aprovat de nou el pla per fer l'accés a la urbanització de la Pineda d'en Gori de Palamós Ràdio Palamós

L'Ajuntament de Palamós ha aprovat, definitivament, el projecte per poder fer un vial d'accés a la nova urbanització de la Pineda d'en Gori. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, el projecte inicial es va haver de revisar i modificar perquè no s'ajustava a les característiques de l'entorn protegit de s'Alguer com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Concretament, la modificació ha afectat una part del vial d'accés a la nova urbanització que s'està construint a prop del càmping King's, al sector nord de la Pineda.

Segons va explicar ahir l'emissora local, el pla inicial va ser rebutjat el setembre passat per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona. En aquell moment, aquest ens va remarcar que les característiques dels vials proposats pertanyien a zones urbanes i que calia integrar-los millor en l'entorn natural on s'havien de construir.

Després d'aquest primer rebuig, la promotora va presentar un avantprojecte amb les modificacions sol·licitades per la Comissió de Patrimoni Cultural. Finalment, l'empresa va entrar el projecte readaptat al consistori, que el va aprovar inicialment i, ara, definitivament, després de rebutjar una al·legació presentada per la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori.

Segons va ressaltar el consistori, la proposta modificada integra més bé els paviments, el mobiliari urbà, redefineix els acabats de la rotonda que hi ha en el camí, i també modifica la tipologia dels punts de llum, entre altres mesures.