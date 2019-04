Xoca amb el cotxe a Palamós anant begut, fuig i és arrestat després de ser reduït

La Policia Local de Palamós va detenir dissabte a la matinada un home que va tenir un accident i va fugir del lloc del sinistre. Segons va informar ahir Ràdio Palamós, els fets van passar a les tres de la matinada d'aquest dissabte passat, quan el conductor d'un turisme es va estimbar contra les tanques protectores de la corba de Sant Joan, en la confluència entre l'avinguda de la Llibertat i el camí Vell de la Fosca. El xoc no va afectar cap altre vehicle i no hi va haver ferits.

Tot i que la Policia Local va arribar pocs minuts després del sinistre, el conductor ja havia fugit a peu del lloc dels fets, tot abandonant el cotxe accidentat. L'home es va amagar a l'aparcament del carrer de la Riera, però els agents el van localitzar i el van reduir, ja que va oposar resistència. El conductor va donar positiu en el control d'alcoholèmia, i va ser arrestat i lliurat als Mossos d'Esquadra.