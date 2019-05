Acaben les obres d'urbanització del carrer que dona accés al port a Begur

L'Ajuntament de Begur ja ha enllestit les obres d'urbanització del carrer Francesc Sabater Mécre «Xiquet», que dona accés al port de Fornells. Segons va informar ahir el consistori, les obres tenien dos objectius: limitar l'accés al carrer només als vehicles imprescindibles, ja siguin dels veïns del sector, clients i serveis de l'hotel Aiguablava i necessitats del port de Fornells; i reurbanitzar el carrer per resoldre alguns problemes de serveis, en concret de clavegueram i d'abastament d'aigua, i millorar l'aspecte estètic del mateix amb un tractament més de vial de vianants.

A més, l'actuació ha comportat soterrar els serveis aeris. «Era un projecte molt necessari per resoldre problemes de serveis, i s'ha aprofitat per millorar l'aspecte visual», va assenyalar el regidor d'Obres i Serveis, Francesc Pilsà. Paral·lelament, també s'han ordenat els aparcaments de la zona, creant 18 places d'aparcaments per a vehicles, de les quals dues van destinades a persones amb mobilitat reduïda. Respecte a la resta, 16 s'han de reservar, a excepció d'un que és per a l'Ajuntament, per als residents a la zona de Fornells que no disposen de pàrquing privat. La reserva té un cost de 250 euros. Les obres han tingut un cost total de 229.598 euros.