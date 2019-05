El síndic insta Calonge a cobrir les necessitats dels nens de l'edifici desallotjat

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va instar ahir l'Ajuntament de Calonge a adoptar, amb caràcter urgent, les mesures necessàries per cobrir les necessitats bàsiques dels infants afectats pel desallotjament d'un edifici ocupat en aquesta localitat el passat 2 d'abril. En total hi havia 25 pisos ocupats dels 28 que té el bloc, i el desallotjament va afectar 67 persones de les quals 24 són infants.

El síndic va fer la petició a través d'una resolució urgent que va enviar ahir al consistori calongí, i en la qual també demana a l'ens baix-empordanès que proveeixi totes les famílies amb menors al seu càrrec d'un «recurs d'allotjament temporal fins que se'ls pugui garantir un altre tipus de recurs d'habitatge». En aquest sentit, des del Síndic van exposar ahir que el mateix 2 d'abril, Ribó va demanar informació sobre el desallotjament i va saber que s'havia fet per instància de l'Ajuntament, i que el 23 d'abril es va assabentar que algunes de les famílies van ser «comminades a marxar del recurs temporal i es van quedar sense allotjament i en una situació social de vulnerabilitat».

Arran d'aquesta situació, el síndic de greuges va recordar al consistori que, com a administració pública, té el deure d'adoptar les mesures apropiades per ajudar els progenitors i les altres persones responsables en forma de material i suport, sobretot, pel que fa a alimentació, habitatge i altres necessitats bàsiques. «Qualsevol decisió de l'administració s'ha de guiar per aquest principi, amb l'objecte de protegir i garantir els drets dels infants», recalca Ribó en la resolució emesa.

A més, en el comunicat, el síndic explica que en els darrers dies ha portat a terme gestions amb les diferents instàncies municipals, inclosa l'alcaldia, «sense que a hores d'ara s'hagi resolt la situació residencial de totes les famílies amb infants».



Resposta de l'Ajuntament

Per la seva part, l'Ajuntament va confirmar ahir a Diari de Girona haver rebut la resolució del síndic i va remarcar que des de l'ens «no es pot fer més del que ja s'ha fet». Segons l'Ajuntament, després del desallotjament es van destinar tots els recursos disponibles a reallotjar les persones afectades i, en «cap moment», cap menor va haver de dormir al carrer.

Des del consistori també van relatar que, el mateix dia que es va procedir a fer el desallotjament del bloc ocupat, es va fer una anàlisi de quines d'aquestes famílies estaven empadronades al municipi i es trobaven en risc de vulnerabilitat per poder ajudar-les a través de serveis socials. A les que no ho estaven, se'ls va informar que disposaven fins al 23 d'abril per buscar un lloc on poder instal·lar-se. Mentrestant, se'ls va allotjar en diferents hotels de la localitat, tot i que -segons el consistori- la majoria van anar marxant «pel seu propi compte». Tot i això, l'Ajuntament va subratllar que dues famílies amb menors al seu càrrec i dos adults segueixen allotjats en hotels, mentre es resolen una sèrie de tràmits administratius.

Finalment, l'ens calongí també va enviar un missatge al síndic de greuges subratllant que, en aquesta situació, hauria d'instar organisme superiors a actuar, que són els que tenen els recursos, perquè els que tenen els ajuntaments «son molt limitats».



Reclamació al propietari

L'Ajuntament de Calonge va dur a terme el desallotjament de forma subsidiària, després que diversos informes alertessin del «risc imminent» que hi havia per les connexions fraudulentes de llum i aigua. El bloc ocupat és propietat del banc BBVA, a qui el consistori ha reclamat que assumeixi totes les despeses derivades de l'actuació de tapiar l'edifici i la manutenció i allotjament de les 25 famílies desallotjades.

Durant l'operació per desocupar el bloc, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van informar que havien localitzat un laboratori de cultiu de marihuana en un dels pisos i van comissar quatre motos, un ciclomotor i diversos objectes religiosos robats de l'església de Sant Martí de Calonge, entre els quals, un calze, una custòdia, tres plats i tres copons. Entre els objectes robats van trobar: una moto Honda CRF i una bicicleta valorada en 1.000 euros i relacionades amb un robatori amb força. També van recuperar un conjunt de pals de golf robats per valor de 2.500 euros. El bloc ocupat està situat al centre de Calonge, concretament entre els carrers Enric Roure i La Sala.