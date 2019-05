La Fundació Jordi Comas premia Carmen Thyssen

La Fundació Jordi Comas Matamala reconeixerà aquest any tres personalitats amb el Premi T, entre elles, la baronessa Carmen Thyssen, el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Cals i el restaurador Eduard Gascons. L'acte es farà el divendres 10 de maig a les 8 del vespre a l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro.

Els guardons, que s'entreguen anualment en el marc del Memorial Jordi Comas, reconeixen diferents figures que han fet que el turisme sigui un sector de futur i de qualitat des de diferents àmbits socials. Els Premis T simbolitzen la paraula Turisme i Transversalitat, i aquest any en rebrà un la baronessa Carmen Thyssen per haver contribuït a la dinamització turística de la Costa Brava i reforçar la seva oferta cultural en haver cedit de forma permanent una part de la seva col·lecció de pintura per exposar-la a Sant Feliu de Guíxols. Al voltant d'aquesta iniciativa s'està impulsant, a més, la creació d'un museu de primer ordre al municipi.

També rebrà un Premi T, que aquest any arriben a la setena edició, el catedràtic emèrit d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Cals, per la seva trajectòria docent i professional i per les seves aportacions en relació amb l'estudi i la difusió del fet turístic.

Finalment la Fundació Jordi Comas Matamala distingirà amb el guardó el restaurador Eduard Gascons, del restaurant Els Tinars de Llagostera, per la seva aportació a l'excel·lència de la gastronomia empordanesa i catalana.



Desenvolupar el turisme

En la primera edició van rebre el guardó el president de la Fundació Gala i Salvador Dalí, Ramon Boixadós, per haver donat a l'entitat un impuls d'abast mundial i per haver transformat el triangle Figueres-Cadaqués-Púbol en un pol d'atracció del turisme cultural del país, i Eugeni Llos, per la seva trajectòria com a promotor de viatges turístics a la Costa Brava.

La Fundació Jordi Comas Matamala va ser creada l'any 2015 per iniciativa d'un col·lectiu de persones ampli i heterogeni que va tenir el privilegi de compartir amb Jordi Comas Matamala la seva permanent dedicació al sector turístic i a la Costa Brava en particular. El seu objectiu és honorar el llegat i continuar-lo pel desenvolupament del turisme.