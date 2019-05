Begur licita el servei de recollida d'escombraries per 8,7 milions d'euros

L'Ajuntament de Begur ha tret a concurs públic els serveis de recollida i transport d'escombraries, neteja viària i de platges per un pressupost de 8,7 milions d'euros. El contracte és per cinc anys i prorrogable un màxim de dos anys més. El plenari ha aprovat per unanimitat el plec de condicions i de prescripcions tècniques abans de fer la licitació del servei. En aquest darrer mandat, el servei de recollida d'escombraries ha incorporat el porta a porta, que es va començar a estendre el febrer de l'any passat. Des del juliol ja hi ha tot el municipi que compta amb aquest sistema de recollida selectiva, excepte les urbanitzacions Casa de Campo i Ses Costes. Durant el 2018, la taxa de reciclatge al municipi va arribar al 57% i ara volen seguir augmentant aquesta xifra.

Per tal de treballar en aquesta direcció, el govern local ha incorporat tres clàusules en el contracte. D'una banda, l'empresa haurà de prevenir la producció de residus i fomentar el reciclatge. A més, caldrà que sigui una empresa compromesa amb el medi ambient i que treballi per reduir les emissions contaminants i incorpori tecnologies més sostenibles en la mesura del possible. L'última de les clàusules és treballar per aconseguir la màxima eficàcia i eficiència entre el cost i el rendiment dels serveis