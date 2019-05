SOS Costa Brava porta el cas de la pedrera de s'Antiga de Begur als jutjats

El Jutjat Contenciós número 1 de Girona ha admès a tràmit el recurs interposat per entitats de SOS Costa Brava contra la llicència d'obres al sector de la pedrera de s'Antiga, un paratge situat entre les cales d'Aiguafreda i Sa Riera, en plena costa de Begur.

Les entitats Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aiguafreda que han presentat la denúncia sol·liciten la immediata paralització de les obres i l'íntegra restauració de l'espai, també s'impugnen indirectament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Begur de 2003 i el Pla Parcial Urbanístic del sector S-28 «pedrera de s'Antiga» de 2013.

Entre els motius, al·leguen que s'ha atorgat «il·legalment la classificació de sòl urbanitzable a uns terrenys de naturalesa forestal, amb importants valors naturals i paisatgístics, afectats pel deure de restauració» i recorden que, a partir de la llei d'urbanisme de Catalunya, vigent des de 2004, està prohibit construir en terrenys amb pendents superiors al 20%.

Per altra banda, les entitats també denuncien «la concessió d'un tracte singular i de favor per part de l'Ajuntament de Begur a l'empresa promotora en permetre requalificar com a sòl urbanitzable aquests terrenys, mitjançant la signatura d'un conveni urbanístic que les entitats consideren il·legal i que va tenir lloc al marge de l'interès públic». Segons els ecologistes, la requalificació es va dur a terme malgrat l'existència d'un informe del 2003 del Departament de Medi Ambient de la Delegació Territorial a Girona que ho desaconsellava, per tractar-se d'una zona de naturalesa forestal.

Restauració de l'espai

La pedrera objecte de la denúncia es tracta d'una explotació del 1972 que durant anys es va extralimitar en la seva activitat, i que finalment va ser abandonada l'any 2002 sense que mai s'hagi complert (ni per part de l'explotadora, ni per part de l'administració pública que fins i tot havia ordenat l'execució subsidiària) l'obligació legal de restauració del paratge. Sense la restauració, l'espai s'havia anat regenerant progressivament de manera natural.