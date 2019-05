Begur licita el servei de recollida d'escombraries per 8,7 milions

L'Ajuntament de Begut ha tret a concurs públic els serveis de recollida i transport d'escombraries, neteja viària i de platges per un pressupost de 8,7 milions d'euros. El contracte és per a cinc anys i prorrogable un màxim de dos anys més.

El plenari ha aprovat per unanimitat en el ple d'aquesta setmana el plec de condicions i de prescripcions tècniques abans de fer la licitació del servei. En aquest darrer mandat, el servei de recollida d'escombraries ha incorporat el porta a porta, que es va començar a estendre el febrer de l'any passat.

Des del juliol ja hi ha tot el municipi que compta amb aquest sistema de recollida selectiva, excepte les urbanitzacions Casa de Campo i Ses Costes. Durant el 2018, la taxa de reciclatge al municipi va arribar al 57% i ara volen seguir augmentant aquesta xifra. Per tal de treballar en aquesta direcció, el govern local ha incorporat tres clàusules en el contracte: prevenir la producció de residus; treballar per reduir les emissions contaminants; i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència entre el cost i el rendiment dels serveis.